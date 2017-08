Colau es gasta 18.000 euros en 30 cadires

Cal recordar que Foment de la Ciutat, hauria gastat 2.236,69 euros en adquirir 6 cadires . La cadira que usa l'alcaldessa costa 599 euros i té tot tipus de "pijadetes" "direcció protecció XXL, molt còmode, gran encoixinat, adaptat a un ús vuit hores i de color negre, amb un seient ajustable, tela d'alta qualitat resistent a abrasió; suport lumbar i respatller econòmic; elegant disseny amb costures; reposacaps embuatat per relaxar-se; resistent fins a 150 quilos; recolza-braços 3D i mecanisme d'oscil·lació i balanceig". Pels seus companys, el preu era la meitat 5 cadires al preu de 249,90 euros cadascuna.

Així ho recull un informe del govern d'Ada Colau, al que ha tingut accés Crónica Global. També explica que es va sol·licitar un pressupost per tres companyies diferents Ofimatic, SA (14.832), Otisen Group SL (17.747) i Wass Concept (18.720). Tot i que cap d'ells inclou l'IVA.

El Departament de Relacions Públiques i Protocol de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va creure oportú canviar 30 cadires que es troben a les sales de Comissió del Gobern i Presidència per estar totalment malmeses.

