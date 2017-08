El referèndum arriba al festival polític de Noruega

L'acte d'aquest dijous es divideix en quatre parts diferenciades. A la part introductòria, el professor Jan Erik Grindheim, president d'Europabevegelsen, analitzarà l'ús i la funció del referèndum en diversos models democràtics. A continuació, la directora general d'Afers Exteriors de la Generalitat, Marina Falcó, exposarà el cas català. Jan Erik Mustad, professor de la Universitat d'Agder, parlarà sobre el referèndum del Brexit i el cas escocès. Finalment, Asle Toje, director de recerca del Nobel Peace Institute, tractarà sobre l'experiència del referèndum en què Noruega va rebutjar d'entrar a la Unió Europea l'any 1994. Moderarà el debat Erik Løkke, investigador del think tank noruec Civita.

El festival noruec aplega representants polítics, societat civil i els principals 'think tanks' del país. El secretari general de Diplocat, Albert Royo, ha explicat que Noruega "és un país de gran tradició democràtica" i amb experiència en referèndums i que, per tant, és lògic que "el debat català susciti interès".

La sisena edició del festival Arendalsuka de Noruega acollirà aquest dijous un debat sobre el dret a decidir, la importància dels referèndums i, en concret, el plebiscit català de l'1 d'octubre. L'acte, organitzat conjuntament per l'Europabevegelsen (Moviment Europeista Noruec) i el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), es farà en anglès i porta per títol 'El dret a ser escoltat: són els referèndums la nostra millor eina democràtica?'.

