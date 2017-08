C's acusa Forcadell de ''denigrar'' la feina del Parlament

Última actualització Dimecres, 16 d'agost de 2017 17:00 h

El portaveu Fernando de Páramo critica Puigdemont i Junqueras per jugar ''a fet i amagar'' perquè creu que saben que l'1-O no hi haurà referèndum

El portaveu adjunt del grup parlamentari Cs, Fernando de Páramo, acusa la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de ''denigrar'' la labor del Parlament i la figura de la presidenta en actuar com a diputada de JxSí.

El portaveu adjunt del grup parlamentari de Ciutadans (Cs), Fernando de Páramo, ha acusat aquest dimecres la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de ''denigrar'' la labor del Parlament i la figura de la presidenta en actuar com a diputada de Junts pel Sí.

Páramo ha fet aquestes declaracions després que la Mesa del Parlament posposés l'admissió a tràmit de la llei del referèndum i per això ha criticat la mateixa Forcadell, Puigdemont i Junqueras de jugar ''a fet i a amagar'' i no atrevir-se a fer ''el que no poden fer'', mentre saben, ha afegit, que l'1-O no hi haurà referèndum. De Páramo ha recordat que aquest dimecres havia de ser un ''dia històric'' però ha estat ''un dia més d'agost''.

Contra Forcadell

Per Fernando de Páramo, ''el pitjor'' de la situació que s'ha viscut aquest dimecres, en posposar l'admissió a tràmit de la llei del referèndum, és que s'ha posat de manifest que Carme Forcadell, presidenta del Parlament, continua sent ''la presidenta de l'ANC''. Per això, l'ha acusat d'estar actuant com una diputada de Junts pel Sí, en fer ''valoracions polítiques'', i per això, considera que està ''denigrant'' la labor de la institució.

Pel portaveu de Cs, el que havia de ser un altre ''dia històric'' s'ha convertit en ''un dia més d'agost'' i ha criticat la mateixa Forcadell, Puigdemont i Junqueras de jugar a ''fet i amagar''. Ha recalcat que són ''molt valents'' en mítics però que a l'hora de la veritat ''s'amaguen'' i considera que ''no s'atreveixen'' perquè saben que l'1 d'octubre vinent no hi haurà referèndum.

"Fer perdre el temps a molts catalans"

De Páramo ha lamentat que encara quedi un mes i mig per ''fer perdre el temps a molts catalans'' perquè se segueix parlant del ''monotema'' sense tractar dels temes que ''realment'' importen als catalans, com pot ser, ha dit, l'inici del curs escolar.

Per aquest motiu, de Páramo ha reiterat que cal convocar eleccions, ja que Puigdemont i Junqueras tenen un full de ruta que ''no és ni full ni ruta'' i que no saben com superar les ''improvisacions'' del Govern que ha patit ''purgues'' les darreres setmanes amb moltes situacions de ''nerviosisme''.

El portaveu de C's vaticina que ''estem davant els últims dies del procés'' i recorda la voluntat del seu partit de ser ''protagonistes'' de la nova etapa que s'obrirà a Catalunya perquè defensa que els qui hauran ''fracassat'' hauran de deixar pas. Així, de Páramo ha tornat a demanar eleccions.

