Dante Fachín noqueja Coscubiela per les mentides del nomenclàtor de Sabadell

El llenguatge és matèria primera de la política. Compte amb conceptes com "neteja ètnica". Mai més. Cap frivolitat amb les paraules. pic.twitter.com/zVx3kgwaWW

Llegiu l'anàlisi de l'Informe nomenclator Sabadell. Un exemple de "neteja ètnica simbòlica" No és una anècdota, és una tendència profunda. https://t.co/3hlQlEUIy8

Avui, Dante Fachin feia un tuit de resposta que, a més, acumula missatges de suport i de gratitud davant la vergonya que senten molts comuns per la deriva de Coscubiela. El dirigent lila li deia: "El llenguatge és matèria primera de la política. Compte amb conceptes com "neteja ètnica". Mai més. Cap frivolitat amb les paraules."

De fet, avui el líder de Podemos a Catalunya ha etzibat un sonor cop de puny a Twitter al seu company de grup parlamentari Joan Coscubiela. Aquest feia dos tuits totalment fora de lloc aprofitant la intoxicació de El Mundo per parlar del nomenclàtor de Sabadell. Basant-se en aquestes informacions, Coscubiela afirmava que es tracta d'un "exemple de neteja ètnica simbòlica".

Tot i ser companys de coalició, la formació Catalunya Sí Que Es Pot està totalment fragmentada en dos: la secció propera a ICV encapçalada per Lluís Franco Rabell i Joan Coscubiela i la de Podemos a Catalunya capitanejada per Albano Dante Fachin.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal