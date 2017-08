MarcaEspaña: Pífia monumental d'HBO que emet abans d'hora un capítol de Joc de Trons

Última actualització Dimecres, 16 d'agost de 2017 18:00 h

Només a la versió espanyola de l'empresa i ràpidament els usuaris capturen el contingut

La Marca España és sinònim, sovint, de sonades notícies que produeixen certa vergonya aliena o, directament, una sonora riallada. Avui us parlem de la sucursal d'HBO a Espanya, un servei que ofereix continguts audiovisuals en streaming, que ha ficat la pota fins al fons. Per error, ha publicat abans d'hora un episodi inèdit de la seva sèrie de capçalera, Joc de Trons.

Si ara fa unes setmanes HBO oferia centenars de milers de dòlars per evitar que es publiquessin capítols de Joc de Trons que havien estat furtats de manera il·legal a través un atac cibernètic a la companyia, ara s'ha trobat amb un problema similar. Aquest cop, però, la culpa es de la mateixa empresa de la seva sectorial espanyola. Per error, algun gestor d'HBO a Espanya ha pitjat algun botó que no devia i l'últim capítol de Joc de Trons ha estat disponible durant unes hores.

Ben ràpidament, els usuaris que s'han adonat han pogut fer captures del contingut. D'altres, directament, l'han projectat en streaming a través d'Instagram. Així doncs, l'episodi s'ha pogut veure ja a molts racons del món.

Mal piratejat

Usuaris d'arreu de planeta es queixaven de la poca traça dels usuaris espanyols a l'hora de compartir el contingut. Es queixaven de la mala qualitat de les imatges, del so o que era incomplet. Fins i tot, al popular fòrum Reddit, algú explicava a altres usuaris que intentaven trobar el capítol: "Tot el que hem aconseguit és un espanyol borratxo apuntant amb el telèfon a la seva TV".

