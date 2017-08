El Parlament es planta: Prohibirà l'entrada de policies armats amb la cara tapada

El document de cinc pàgines ordena les actuacions a seguir sobre l'accés de la policia judicial al Parlament i estipula que els agents hauran d'identificar-se davant els Mossos que hi ha en l'entrada "i exposar el motiu de la seva presència".

El protocol, al que ha tingut accés Europa Press, s'ha aprovat després que agents de la Guàrdia Civil es personessin en el Parlament a la fi de juliol per recaptar informació sobre el 'cas 3%'. Hauran d'identificar-se

La Taula del Parlament ha aprovat aquest dimecres per unanimitat un protocol que regula l'entrada de membres dels cossos i forces de seguretat que exigeix que els agents deixin les seves armes en l'entrada de l'edifici i vagin amb el rostre descobert, entre altres condicions.

