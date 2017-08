La Guardia Civil demostra que el nacionalisme espanyol està ben viu

Última actualització Dimecres, 16 d'agost de 2017 20:00 h

Penja un vídeo d'una estanquera gegant "que bonita que es"

6 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Sovint, l'unionisme espanyol usa el mot 'nacionalisme' per referir-se a Catalunya i el País Basc. Ho fa amb una clara intenció d'adjudicar-li una connotació pejorativa. Intel·lectuals del ram com Albert Boadella o Eduardo Punset, així com tertulians afins, sempre han defensat que "els nacionalismes" són de la perifèria i que a Espanya no existeixen.

Si no has podido estar hoy en el Izado de Bandera en la Plaza de Colón de Madrid aqui te dejamos un fragmento#EsDeTodos#MiraQueEsBonita pic.twitter.com/4QfDlWMgP2 — Guardia Civil (@guardiacivil) 16 d’agost de 2017

Notícies relacionades

El nacionalisme espanyol està ben viu. No només ho demostren dia a dia els polítics unionistes, els tertulians, els tuitaires i els diaris i ràdios afins, sinó que també la Guardia Civil n'és un bon exemple.Si fa uns dies un sindicat es negava a anar a l'aeroport del Prat a ajudar, per tractar-se de Catalunya, avui el perfil oficial del cos de seguretat ha penjat uns tuits que poden, fins i tot, provocar certa ignomínia. Resulta que avui a la plaça de Colon de Madrid han hissat una gegantesca i colossal bandera espanyola. Per immortalitzar el moment han fet un tuit amb els següents hashtags: "#EsDeTodos" i "#MiraQueEsBonita" i un vídeo de l'acte, que ha estat retuitat pel mateix ministre d'interior, Juan Ignacio Zoido.