Quan Janet Sanz exigia a Trias el que ara demana a la Generalitat

Novament, la dobla moral es cola a la "nova política"

Janet Sanz, alcaldessa accidental de Barcelona, ha demanat més implicació a Joaquim Forn, conseller d'interior de la Generalitat de Catalunya per lluitar contra els narcopisos del Raval fent una crida a l'actuació dels Mossos. Una manera de treure's les puces de sobre un xic barroera, ja que quan Sanz estava a l'oposició amb ICV durant l'alcaldia de Xavier Trias, va exigir-li més implicació dels Mossos.

El cotó no enganya, l'abans i l'ara dels comuns:

1- Des de l'alcaldia

La tinenta d'alcaldia, Janet Sanz, ha demanat més implicació a Joaquim Forn per lluitar contra els narcopisos del Raval. Creu que Interior n'és el responsable i que ha de demanar més mecanismes d'intervenció per millorar les actuacions dels Mossos i fer que no ''s'enquisti'' la problemàtica.

2- Des de l'oposició

L'11 d'octubre del 2013, Janet Sanz, a l'oposició, publicava un tuit on es feia ressò de les exigències d'ICV, amb Ricard Gomà al capdavant, a l'alcalde Xavier Trias. Justament es demanaven responsabilitats al qui governaven el consistori "una reunió urgent consell seguretat urbana per l'actuació Mossos al Raval". Sí, a més, també es tractava del mateix barri.

La resposta d'interior

Interior ha rebatut aquest dimecres a l'Ajuntament de Barcelona que la implicació dels Mossos en la problemàtica dels narcopisos al barri del Raval és "total". Fonts del Departament han mostrat la sorpresa per les declaracions de la tinent d'alcaldia i alcaldessa accidental de la capital catalana, Janet Sanz. Com a mostra d'aquesta implicació, des del Departament s'al·ludeix a una operació conjunta amb la Guàrdia Urbana contra el tràfic de drogues al barri que va tenir lloc el 10 d'agost. En el marc d'aquell operatiu es van tapiar tres immobles situats als carrers Sant Gil i Cardona des d'on, presumptament, es traficava amb drogues.

El comentari de Trias

El president del Grup Municipal Demòcrata de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha denunciat la ''complaença'' i la ''inhibició'' de l'equip de govern municipal d'Ada Colau en l'àmbit de les drogues, la venda ambulat i la prostitució. Trias ha dit que aquesta actitud ''complaent'' suposa una manca ''d'autoritat'' que es tradueix en crisi com la dels narcopisos del Raval o la venda ambulant.



