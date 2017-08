17 d'agost de 2017, 12.12 h

Albiol nano, calla i deixa de fer el ridícul, ja sabem que ets un idiota endollat que cobra tres sous, perquè necessites justificar que fas alguna cosa, perquè has de compensar que no tens cap mena d'estudi ni titulació ni que has treballat mai, però deixa de fotre el pallasso, plega i ves buscar una féina més adient per algú tant limitat com tu que sería potser netejar vidres que no requereix de fer servir el cervell. I ja que m'hi poso deixar de veure tantes pel.lícules i aprèn a l... Llegir més