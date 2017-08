Última actualització Dijous, 17 d'agost de 2017 13:00 h

El portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil considera "excessiu" l'enviament de 200 agents al Prat

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Juan Fernández, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civilha, qualificat "d'excessiu" l'enviament de 200 agents al Prat "de reforç" als controls de seguretat i considera que amb 50 n'hi hauria prou.

El portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil, Juan Fernández, ha qualificat "d'excessiu" l'enviament de 200 agents al Prat "de reforç" als controls de seguretat arran de la vaga dels treballadors d'Eulen i considera que amb 50 n'hi hauria prou.

En una entrevista a El món a RAC1, el representant del cos ha negat que els agents hagin "pressionat" els treballadors, però creu que la presència pot haver-los fet sentir "més fiscalitzats". Paral·lelament, ha lamentat la decisió "política" de treure agents d'un lloc "per enviar-los a un altre" quan "no van sobrats de plantilla". El portaveu del sindicat majoritari ha afirmat que "compliran ordres", tot i que reconeix que li "costa veure" la imatge de la Guàrdia Civil retirant urnes l'1-O.

"Em costa veure-ho"

"Em costa veure-ho. Em costa veure la Guàrdia Civil interferint en processos que si són legals i democràtics no tenen per què donar-se i no m'agrada veure aquesta tensió entre poders públics. No és una cosa agradable", ha insistit Juan Fernández.

El portaveu del sindicat ha assegurat que el cos policial complirà "ordres", però ha admès que "ens agradaria que no s'utilitzés la Guàrdia Civil per resoldre un conflicte".

Finalment, Fernández ha lamentat que el cos no tingui "dret de sindicació". "Som una mà d'obra barata i còmoda. El govern parla molt bé de la Guàrdia Civil, però després tenen els treballadors en unes condicions vergonyoses", ha conclòs.