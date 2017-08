Recortes Cero encartella Barcelona amb el lema '1-O Estafa Antidemocràtica'

17 d'agost de 2017, 15.32 h



Pots comptar qui i quants deuen ser aquesta gent, molt tèrbol, tot plegat, això si l'esquerra sempre sense saber mai on es, perque igual et responen que l'esquerra es a la part dreta. Visca la revolució!!, Visca Pancho Villa!!, Posats a fer no ve d'un.