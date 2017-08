El Barça desmenteix que el fixatge de Paulinho afavorís els interessos d'Adelte

Última actualització Diumenge, 20 d'agost de 2017 05:00 h

L'empresa Adelte nega relacions amb Evengarde

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El FC Barcelona no passa pels seus millors moments. Amb un equip i una directiva lluny d'entendre's, Busquets i Piqué han manifestat en els últims dies l'estranya relació que s'hi viu ara mateix, el club s'ha instal·lat en un estira-i-arronsa que s'està traduint amb una crisi institucional i de joc que feia anys que no es produïa.

Josep Maria Bartomeu i Paulinho durant la presentació del jugador © @FCBarcelona_cat Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes bartomeu, fc barcelona





Arran de la informació publicada pel politòleg, la qual també es pot consultar a directe.cat va informar d'aquesta suposada relació fent l'exercici periodístic de contrastar les dades que oferia Mangues amb l'empresa Adelte, qui compta amb els serveis del germà del president blaugrana, Xavier Bartomeu.



Contrarestar informació



Quan directe.cat va contactar amb Adelte per desmentir o confirmar la informació, els responsables de premsa van manifestar que no podien respondre a les preguntes perquè "estaven dinant" per emplaçar, seguidament, el diari a contactar de nou a les 15.30h per poder, ara sí, respondre a la informació de Joan Mangues. A l'hora de poder desmentir les informacions a l'hora pactada, Adelte va evitar pronunciar-se dient que el personal "ja havia marxat". Davant la impossibilitat de contactar amb l'empresa i el FC Barcelona, la informació que es va publicar fou arran de la denúncia de Mangues:



Amb la publicació d'aquest article, el FC Barcelona ha fet arribar un burofax a la redacció del directe.cat perquè rectifiqui i desmenteixi la notícia. De nou, el diari s'ha posat en contacte amb Adelte qui, aquest cop sí, ha atès al mitjà per explicar que "no hi ha relació entre Adelte i Evergrande Group". En paral·lel, Joan Mangues ha esborrat les piulades i afirma: "Solo saben jugar con el miedo. Patético".



Rectificació de la informació El guirigall amb el qual viu el club, juntament amb el fitxatge del migcampista brasiler Paulinho, ha provocat que dos mitjans de comunicació es fessin ressò de les informacions aportades pel politòleg Joan Mangues sobre la relació que hi ha entre el Barça, Adelte i l'empresa Evergrande Group, propietària del Guangzhou Evergrande FC, equip d'on s'ha fitxat el jugador per 40 milions d'euros.Arran de la informació publicada pel politòleg, la qual també es pot consultar a Be Soccer en un article publicat pel periodista esportiu Fran Navajas , elva informar d'aquesta suposada relació fent l'exercici periodístic de contrastar les dades que oferia Mangues amb l'empresa Adelte, qui compta amb els serveis del germà del president blaugrana, Xavier Bartomeu.Quanva contactar amb Adelte per desmentir o confirmar la informació, els responsables de premsa van manifestar que no podien respondre a les preguntes perquè "estaven dinant" per emplaçar, seguidament, el diari a contactar de nou a les 15.30h per poder, ara sí, respondre a la informació de Joan Mangues. A l'hora de poder desmentir les informacions a l'hora pactada, Adelte va evitar pronunciar-se dient que el personal "ja havia marxat". Davant la impossibilitat de contactar amb l'empresa i el FC Barcelona, la informació que es va publicar fou arran de la denúncia de Mangues: Un politòleg denuncia el costat més fosc del fitxatge de Paulinho pel Barça Amb la publicació d'aquest article, el FC Barcelona ha fet arribar un burofax a la redacció delperquè rectifiqui i desmenteixi la notícia. De nou, el diari s'ha posat en contacte amb Adelte qui, aquest cop sí, ha atès al mitjà per explicar que "no hi ha relació entre Adelte i Evergrande Group". En paral·lel, J



Mitjançant aquest burofax, el club exigeix al diari que amb un límit "improrrogable" de 72h rectifiqui la informació. La direcció del directe.cat accedeix a rectificar i es disculpa si el contingut d'aquesta ha fet que s'interpretés un lligam entre Josep Maria Bartomeu i els negocis d'Adelte, però no admetrà que el contingut no s'ha contrastat. Una acusació que també es va fer contra TV3 quan aquesta va detectar irregularitats en la gestió del seient lliure.



La direcció del directe.cat reafirma la seva tasca per contrastar les dades i lamenta que la manca de transparència i accessibilitat del FC Barcelona en diferents episodis, i la poca disposició d'Adelte, hagi propiciat que fer-se eco de la informació del politòleg es traduís en aquest requeriment sota l'oportuna reserva del club per emprendre "accions judicials, tant civils com penals".



El FC Barcelona ha fet saber al directe.cat que "en cap cas" el club ni el seu president han pagat cap quantitat "per afavorir els interessos d'Adelte" per construir un complex turístic, i concreta la contractació de Paulinho "únicament" per criteris esportius.

Notícies relacionades