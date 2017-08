L'estiu dispara els atacs al català al conjunt dels Països Catalans

Última actualització Dijous, 17 d'agost de 2017 16:00 h

El president del Cercle Mallorquí de Negocis, Bartomeu Rosselló, va explicar al seu perfil de Facebook una topada que va patir a l'aeroport de Son Sant Joan a Palma. Va ser quan una treballadora de l'empresa Aena no va voler atendre'l en català quan es disposava a volar cap a Barcelona.

"Hableme en español que es un idioma bien bonito y es el más hablado del mundo, así nos entendemos todos" li va etzibar l'empleada. Davant la sorpresa de Bartomeu, en mostrar la seva indigació, la treballadora va anunciar que cridava a seguretat. Així ho explica ell mateix:





Sandra Alentado, una botiguera d'un centre comercial es va dirigir en valencià a Ondara, La Marina Alta, a un matrimoni madrileny. La resposta que es va endur la noia va ser sorprenent i va iniciar una discussió: "Mira bonita, si me hablas en japonés no te voy a entender nunca". La noia va replicar, en castellà, que era valencià i també era llengua oficial al País Valencià. "Mira chica, que a mí me da igual como hables tú en tu casa, pero tú tienes obligación de atenderme a mí en español y punto y si no te gusta que te hablen así, te lo piensas antes de faltarnos el respeto".Davant la manca de sensibilitat del matrimoni madrileny, la Sandra va intentar explicar-se sense èxit, i així li van tornar a respondre: “Tu lengua no tiene por qué ser otra que no sea el español, que para eso estamos en España, y si no te gusta te vas y trabajas en otro país y aprendes a hablar en su propio idioma”.