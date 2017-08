Els Mossos troben la segona furgoneta a Vic

Última actualització Dijous, 17 d'agost de 2017 18:25 h

Ja són 13 el número de morts confirmats

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



L'atropellament massiu que ha tingut lloc aquest dijous a la tarda a les Rambles de Barcelona ha provocat almenys dos morts, així com una vintena de ferits, segons han confirmat a l'ACN fonts no oficials. El conductor de la furgoneta és un home d'1,70m, aproximadament, i vestia una camisa amb ratlles blaves. Just després de l'atropellament hauria fugit i estaria atrinxerat amb una arma llarga en un restaurant de la zona.

La furgoneta que ha atropellat els vianants a les Rambles Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes atemptat, furgoneta, les rambles, mossos

Fent esses



El conductor hauria fet uns 50 metres de la Rambla dent esses amb la furgoneta per tal d'atropellar el màxim número possible de persones. En el moment de l'atropellament s'han produït els moments de més tensió, amb corredisses de la munió de gent que en aquell moment passejava per les Rambles. Alguns testimonis també han explicat que s'han sentit almenys dos trets. Els fets han passat quan passaven pocs minuts de les cinc de la tarda a l'altura de plaça Catalunya. Protecció Civil i els Mossos d'Esquadra han demanat "evitar sortir al carrer" en aquesta zona per tal de no obstaculitzar les tasques dels serveis d'emergència.



Una segona furgoneta, a Vic



Els Mossos han trobat la segona furgoneta que hauria estat llogada per l'agressor a Vic. L'atemptat s'ha cobrat, de moment confirmats, 12 víctimes mortals.