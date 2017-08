Reaccions dels polítics a l'atemptat a la Rambla de Barcelona

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, també ha demanat via Twitter que es mantingui la calma i se segueixin les indicacions dels Mossos d'Esquadra. Forcadell afirma que està seguint "amb el cor encongit" les notícies.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també ha suspès les seves vacances i torna a Barcelona. A través del seu compte de Twitter, l'alcaldessa assegura que està en permanent contacte amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i afirma que està activat el Pla Bàsic d'Emergències per atendre les víctimes. "Seguint de prop els esdeveniments ocorreguts a la Rambla", afegeix Colau a través de les xarxes socials.

Activat el Pla Bàsic d'Emergències per atendre les víctimes. En permanent contacte amb President @KRLS i de camí a Barcelona. #Rambles

Puigdemont ha suspès immediatament les seves vacances després de l'atropellament massiu d'aquest dijous a les Rambles de Barcelona. El president té previst arribar al Departament d'Interior pels volts de les set de la tarda, on es reunirà amb el conseller, Joaquim Forn, i la cúpula dels Mossos d'Esquadra. Al vespre el Govern establirà un gabinet de crisi, al que s'afegirà també el vicepresident, Oriol Junqueras, i alguns consellers, com el de Justícia, Carles Mundó. "Màxima prudència i tota l'atenció a les víctimes en els successos d'aquesta tarda a Barcelona. Desplegat i coordinat tot l'operatiu policial", ha piulat Puigdemont des del seu compte a Twitter.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal