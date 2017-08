Ni l'atemptat a Les Rambles frena la catalanofòbia a Twitter

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

17 d'agost de 2017, 20.51 h









#10







PPobra PPalurda PPaPPanates feixista anal-f-Alberto:







Mira que cal ser SUBNORMAL com tu, i a més PPatós quan estàs cagat de por perquè jo et matxuco, . . . mira si cal estar DESEQUILIBRAT per preguntar-me si l'herència de Franco i l'exPPansionisme sub-imperialista de l'Aznar es pot aplicar als atemptats de Nice o de Berlin . . . !! !! !! !!





Ho veus, PPalurda, que l'ANÍS EL MONO no se't posa bé?









I per si fos poc tornes a sentir "penes" de prenyada !!







Sé que ho neg... Llegir més