Confirmats: 13 morts i una cinquantena de ferits

Última actualització Dijous, 17 d'agost de 2017 20:10 h

No hi ha cap home atrinxerat a cap local de la zona

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Es filtra la fotografia del possible sospitós que ara mateix els Mossos d'Esquadra i la Guardia Urbana estarien buscant per la zona. Els Mossos fan un tuit que desmenteixen que ningú està atrinxerat al centre de la ciutat. També, la policia confirma que s'ha detingut un sospitós, segurament, a Vic després de trobar la segona furgoneta i que es tracta el cas com un atemptat terrorista.





El detingut a Vic prop de la Furgoneta Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes atemptat, les rambles, mossos

No hi ha ningú atrinxerat a cap bar del centre de Barcelona. Hem detingut un home i ho tractem com atac terrorista #Barcelona #Rambles — Mossos (@mossos) 17 d’agost de 2017

Si us trobeu per la zona del centre i plaça Catalunya de Barcelona, seguiu les indicacions dels agents. Mantingueu la calma https://t.co/WSPGLpJeK6 — Mossos (@mossos) 17 d’agost de 2017

Notícies relacionades

El conseller d'interior, Joaquim Forn, acaba de confirmar 13 persones mortes i una cinquantena de ferits. Ha demanat també a la ciutadania que no surti al carrer ni que es dirigeixin a la zona dels fets.Els Mossos han deixat clar que no hi ha cap atrinxerat a Barcelona. També s'ha detingut un home. Diferents mitjans han publicat dues fotos, una del sospitós i l'altre del detingut a Vic. També demanen que ningú surti de casa ni es desplaci per Barcelona.