Per altra banda, els taxistes de la ciutat ofereixen també serveis gratuïts per ajudar als afectats.

Més de 2.100 persones s'han ofert a ajudar a través de la xarxa social Facebook , que ha habilitat un espai de comprovació de seguretat per als seus usuaris i poder informar els amics i familiars que estan bé.

La ciutat de Barcelona multiplica la seva solidaritat després de l'atemptat terrorista a la ciutat. Per ara, ja s'haurien registrat cues a l'Hospital Clínic i l'Hospital de Sant Pau per donar sang. Ho confirmaven així a través de les xarxes socials l'exconsellera de Salut Marina Geli i el programa Versió RAC1 de l'emissora catalana.

Hi ha cua a l'Hospital Clínic per donar sang. Gràcies, Barcelona.

Emociona veure les persones fen cua per donar sang a l'Hospital Clínic. En moments de crisi orgull de la ciutadania.

Cues als hospitals per donar sang, més de 2.100 persones haurien ofert ajuda a través de Facebook i els taxistes brinden serveis gratuïts després de l'atemptat contra la capital catalana.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal