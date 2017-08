La Generalitat insta els ciutadans a no sortir de casa i cancel·la totes les festivitats d'avui a Barcelona

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

17 d'agost de 2017, 21.31 h





#2





PPalurda PPaPPanates i franquista anal-f-Alberto:







On has llegit tu que jo endevini el futur o tan sols PRONOSTIQUI que a la República catalana es permetraà dur armes als ciutadans RESPONSABLES ??





Jo no faig com tu, PPalurda, jo NO CONFONC ELS MEUS DESITJOS AMB LA REALITAT.







Jo exposo el meu parer , i VA QUE XUTA !!







Ai, ai ai . . . has d'APRENDRE A ENTENDRE ALLÒ QUE LLEGEIXES, perquè tal i com ho fas ara, et ben mereixes que et diem analfabet.







Aquesta vegada miraré de c... Llegir més