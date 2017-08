Facebook elimina el perfil del possible autor dels atemptats

Última actualització Dijous, 17 d'agost de 2017 21:10 h

Els Mossos identifiquen Driss Oukabir

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



El francès d’origen marroquí Driss Oukabir, identificat inicialment com un dels autors de l’atemptat d’aquesta tarda a les Rambles de Barcelona, s’ha entregat els Mossos d’Esquadra i ha confirmat que li havien robat la documentació, segons ha informat Catalunya Informació. La informació ha estat confirmada per l’alcalde de Ripoll, localitat on actualment viu el jove.



El perfil de Facebook de Driss Oukabir Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes atemptat, mossos, mossosatemptat, rambles, terrorista

Facebook elimina el seu perfil

Al seu perfil de Facebook de Driss Oukabir, que ha començat a rebre missatges amb insults i improperis, s'ha cancel·lat i no s'hi pot accedir tal i com es pot veure a l'enllaç. Un passaport localitzat a la furgoneta usada durant l’atac hauria fet sospitar inicialment d’aquest jove, originari de Marsella.



Un terrorista abatut



Un altre sospitós hauria mort en un intercanvi de trets amb les forces de seguretat a prop de l’edifici Walden, entre Esplugues i Sant Just Desvern, segons recollia TV3 citant fonts fiables. La policia treballa, per tant, per trobar a la tercera persona fugida.



Abans de morir, la persona abatuda hauria atropellat a un policia en un control a la sortida de l’Avinguda Diagonal. D’altra banda, els Mossos d’Esquadra han desmentit que cap dels assaltants s’hagi atrinxerat en un local a les Rambles amb diversos ostatges. S’està tractant l’incident com a atac terrorista.

Identificat un dels culpables



Els Mossos d’Esquadra tmabé han identificat a Driss Oukabir com un dels presumptes autors de l’atemptat. El sospitós seria originari de Marsella i vivia actualment a Ripoll. De moment, s’ha confirmat que l’atac terrorista ha causat 13 morts i una cinquantena de ferits.

Notícies relacionades