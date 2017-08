Última actualització Dijous, 17 d'agost de 2017 21:15 h

Hi ha 80 persones ingressades, 15 d'elles en estat molt greu

Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, ha comparegut en roda de premsa per fer una primera valoració de l'atemptat perpetrat avui a Les Rambles de Barcelona. Ha estat acompanyat del vicepresident, Oriol Junqueras, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que també ha parlat.

"Totes les persones de bé, de totes les religions i condició social estan en contra d'aquest acte violent" així començava Carles Puigdemont el seu discurs. "Catalunya ha estat i és terra de pau i no deixarem que una minoria acabi amb la nostra manera de ser forjada al llarg dels segles" afegia. També ha dit solemnement: "Som gent de pau i gent d'acollida". Després ha destacat la tasca dels Mossos d'Esquadra i el suport de la Guàrdia Urbana i de les forces de l'Estat i de les policies europees i els serveis d'emergència i salut de la Generalitat. També a la solidaritat dels ciutadans amb les víctimes. Ha confirmat que "hi ha hagut dues detencions" i ara els Mossos han de completar la seva feina.L'alcaldessa també ha aprofitat la compareixença per donar les gràcies. En un principi, visiblement afectada, i en nom de la ciutat de Barcelona, ha volgut agrair la solidaritat de tot arreu "que ha fet sentir Barcelona forta". Així ha afegit que "Barcelona és una ciutat oberta al món, cosmopolita i ho seguirà sent". S'ha mostrat convençuda que "els covards no ens faran canviar tot i sembrar la por". Finalment, ha convocat un minut de silenci per demà a les 12 del migdia per demostrar "que no hi ha por i que estan al costat de la democràcia".