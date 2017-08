Almenys 4 morts en un tiroteig a Cambrils

Última actualització Divendres, 18 d'agost de 2017 01:45 h

L'incident hauria registrat quatre morts, els pressumptes terroristes, en un tiroteig al passeig marítim de Cambrils. L'operació policial s'ha activat pocs minuts després de la 1 de la matinada i Protecció Civil ha alertat als veïns d'aquesta localitat que es tanquin a casa i no surtin al carrer. Els Mossos investiguen la relació entre l'atemptat a Barcelona i els incidents d'aquesta matinada a Cambrils.

Actualitzacions



2:09h: Els Mossos confirmen que han abatut als quatre presumptes terroristes. Estarien armats amb cinturons explosius.

2:26h: Les primeres informacions policials expliquen que una furgoneta hauria atropellat a diversos vianants al Passeig marítim de Cambrils i aquesta hauria bolcat. A continuació els Mossos haurien mort a trets als presumptes terroristes i un cinquè estaria ferit.

2:35h: Tres Mossos i 6 civils haurien quedat ferits en l'incidient, no es tem per la vida de cap.

2:56h: Els Mossos d'Esquadra expliquen en una piulada que " el dispositiu policial a Cambrils continua en marxa" i que la situació "a hores d'ara està sota control". Es continua demanant precaució.

3:20h: Els Mossos expliquen que tenen previst fer diverses explosions controlades a Cambrils i que la població no s'alarmi si els senten