6 ferits, 2 greus i 1 mossos lleu a Cambrils

Última actualització Divendres, 18 d'agost de 2017 03:20 h

ACN Cambrils .- Quatre presumptes terroristes han resultat morts a trets pels Mossos d'Esquadra al passeig marítim de Cambrils aquesta matinada de divendres. Un cinquè home ha resultat ferit greu. Els fets han tingut lloc en el marc d'un operatiu policial per un possible atemptat terrorista. La policia indica, de fet, que els cinc individus estarien a punt de cometre un atemptat, hores després del que hi ha hagut a les Rambles de Barcelona que ha provocat almenys 13 morts i un centenar de ferits.