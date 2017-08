Última actualització Divendres, 18 d'agost de 2017 10:10 h

El president de la Generalitat xifra en una "més d'una vintena" les nacionalitats de víctimes i ferits de l'atemptat

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest divendres que entre les víctimes i els ferits de l'atemptat d'aquest dijous a la Rambla de Barcelona hi ha persones de "més d'una vintena" de nacionalitats diferents. "És una informació colpida, et poses a la pell de cadascun d'ells" en saber-ne edats i noms dels ingressats, ha afirmat Puigdemont en una entrevista a RAC1.

"La majoria d'afectats són aparentment de nacionalitat estrangera", ha afegit en assegurar que ara pertoca activar els contactes consulars per a l'acollida dels familiars i per ajudar en les tasques de repatriació.



"Contra una forma de vida"

En aquest context, Puigdemont, ha assegurat que no és un atac contra el turisme sinó que suposa un atemptat "contra una forma de vida". Per això creu que la millor resposta exigeix intentar retornar a la normalitat malgrat que hi pugui haver "sentiment de por", ha afegit després a Catalunya Ràdio.

Per tot plegat, el cap de l'executiu català, que ha agraït les mostres de suport rebudes, ha apel·lat a l'esperança com a societat i també a la confiança en el servei policial, sanitari i a la coordinació institucional.

