Detinguda una altra persona a Ripoll per la seva possible relació amb l'atemptat a Barcelona

Última actualització Divendres, 18 d'agost de 2017 10:20 h

Se suma al primer arrestat a la capital del Ripollès i al d'Alcanar

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El conseller d'Interior, Joaquim Forn, afirma que estan "molt satisfets de la coordinació dels cossos de seguretat". "Ens hem constituït com a gabinet antiterrorista, tal com contemplen els protocols" i això ha donat "resultats positius". La prioritat ara per ara és trobar l'autor de l'atemptat a les Rambles.

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a primera hora una altra persona a Ripoll per la seva possible relació amb l'atemptat de Barcelona, segons ha explicat aquest matí el conseller d'Interior, Joaquim Forn, a Catalunya Ràdio i RAC1.

Aquests detinguts se sumen als arrestats aquest mateix dijous a Ripoll i Alcanar. El detingut d'aquest dijous a Ripoll és Driss Oukabir i hauria anat a comissaria per explicar que el seu germà petit, Moussa, li va robar la documentació.

A l'espera de conèixer més detalls, però, Forn no ha concretat quin tipus de vinculació podria tenir amb el conductor de la furgoneta que va atropellar els vianants de la Rambla i que els Mossos d'Esquadra continuen buscant.

L'altre detingut confirmat per Mossos és el ferit greu en la primera explosió d'Alcanar (Montsià). Està ingressat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i s'espera que aquest divendres pugui ser traslladat per prendre-li declaració en seu policial.

Explosius falsos

Sobre els cinc presumptes terroristes que han estat abatuts per la policia aquesta matinada a Cambrils, Joaquim Forn, ha detallat que el vehicle en el qual anaven ha estat detectat a partir d'un operatiu dels Mossos d'Esquadra, dins de l'operació 'cronos'.

Aleshores ha començat una persecució policial durant la qual el vehicle sospitós ha atropellat diverses persones. "L'intercanvi de trets ha acabat amb la mort dels cinc ocupants a l'altura del Club Nàutic de Cambrils", ha explicat. Tots ells, "estarien vinculats al grup d'Alcanar i a la persona que ha atemptat a Barcelona".

Forn ha detallat que els explosius que portaven els cinc ocupants del vehicle, que ha acabat bolcant, "eren falsos, tot i que l'aparença era de que eren reals". Per aquesta raó, s'ha hagut d'esperar la intervenció dels agents dels Tedax perquè determinessin que no eren de veritat. "Finalment, s'ha fet una explosió controlada i s'ha pogut comprovar que eren artefactes falsos", ha dit el conseller.

Casa d'Alcanar

Preguntat per si amb l'explosió d'Alcanar els presumptes terroristes volien omplir una furgoneta amb explosius o si només volien desviar l'atenció, el conseller ha dit que "no podem descartar cap de les dues hipòtesis". "Podia ser que es volguessin utilitzar les bombones per l'atemptat però també podria ser per distreure l'atenció", ha assegurat. "Però aquesta última no té gaire pes perquè va produir un mort i un ferit", ha recordat Forn.

El conseller d'Interior ha subratllat que ara "la prioritat és saber la identitat de les persones, comprovar i demostrar la relació entre elles i intentar comprovar la identitat de la persona que va abandonar la furgoneta a la Rambla i que va poder fugir". Joaquim Forn ha explicat que s'han pogut establir algunes relacions entre l'explosió d'Alcanar de dimecres a la nit, concretament s'ha pogut comprovar que "algunes persones podrien tenir alguna relació entre elles i a partir d'aquí s'ha establert una línia d'investigació que establirà les relacions entre aquest.

La prioritat: detenir l'autor de l'atemptat de la Rambla

Finalment, Forn ha afirmat que estan "molt satisfets de la coordinació dels cossos de seguretat". "Ens hem constituït com a gabinet antiterrorista, tal com contemplen els protocols" i això ha donat "resultats positius", ha assegurat.

"Ens ha permès relacionar les dues accions de Barcelona i Alcanar i fer l'actuació e Cambrils", ha detallat. Pel que fa als controls de seguretat que s'han establert a Barcelona i en diversos punts arreu del territori català, Forn ha dit que "hi haurà els mateixos controls", ja que la "prioritat" és detenir la persona que va fugir de la Rambla.

Notícies relacionades