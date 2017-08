L'atac a Barcelona ocupa les portades dels principals diaris d'arreu del món

Última actualització Divendres, 18 d'agost de 2017 10:45 h

Rotatius com 'The Guardian', 'Le Monde' i 'The New York Times' inclouen fotografies de l'atemptat a la pàgina principal

Els cossos dels terroristes han continuat a terra fins a les sis del matí que els TEDAX han acabat la seva intervenció verificant que els cinturons que portaven eren falsos.

Portades de diaris d'arreu del món han informat en l'edició d'aquest divendres l'atemptat terrorista de dijous a la Rambla de Barcelona. "El terror colpeja Barcelona", titula el britànic The Guardian, mentre que The Times assegura que "el mal ataca de nou".El New York Times, dels Estats Units, parla dels 13 morts a la Rambla, mentre que el francès Libération titula "Terror a la Rambla". Les notícies de l'atac a la capital catalana també obren les edicions impreses de l'italià La Repubblica, els portuguesos Jornal de Notícias i Público, l'holandès De Telegraaf, o el belga Le Soir.Frankfurter Allgemeine, d'Alemanya i Kathimerini, de Grècia, també publiquen fotografies de Barcelona a la seva portada.Frankfurter Allgemeine, d'Alemanya i Kathimerini, de Grècia, també publiquen fotografies de Barcelona a la seva portada.