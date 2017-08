Última actualització Divendres, 18 d'agost de 2017 12:15 h

Les xarxes s'omplen amb missatges d'agraïment i suport al cos

Des de l'inici de l'atemptat a Les Rambles fins a la fi del tiroteig a Cambrils, la frenètica i complexa tasca dels Mossos d'Esquadra ha estat motiu lloances per part de bona part dels ciutadans de Catalunya. La policia nacional catalana ja ha fet diferents detencions a Ripoll i va protagonitzar una heròica batuda a Cambrils en un control de seguretat que va acabar amb 4 terroristes abatuts que portaven explosius.

Agents dels Mossos d'Esquadra amb un vehicle tallant l'accés al passeig marítim de Cambrils © ACN

Gràcies per la vostra bona feina. Orgullosa dla policia dl meu país — Mercè *X CatExit 1O (@merialriial) 18 d’agost de 2017

Uns herois han salvat moltes vides aquesta nit a Cambrils. Quan veieu @mossos dediqueu-lis un somriure. Gràcies per vetllar per nosaltres. — Jordi Coronas (@jordicoronas) 18 d’agost de 2017

Twitter s'omple de missatges de gratitud i de gent donant les gràcies als @mossos per la seva actuació a #Cambrils . M'hi sumo. — Gerard Sesé (@gerardsese) 18 d’agost de 2017

Sou increïbles ! Molt grans !!!! Gràcies gràcies gràcies !!! — Noémie (@noecatnord) 18 d’agost de 2017

Molt orgullós de vosaltres! A pesar dels pocs medis q teniu i de l'aïllament internacional en quan a informació policial q patiu. — Hugo Bear (@HugoBear5) 18 d’agost de 2017

Us han deixat fora de la coordinació antiterrorista, però avui sou els que doneu la cara i la vida per nosaltres. Gràcies @mossos. #orgull — Ester Pérez (@Esterperez11) 18 d’agost de 2017

Orgullosa de la vostr actuacio en tot moment! Gracies — Ester Breezy (@EsterRiri) 18 d’agost de 2017

Gran feina. Eternament agraïts — Bibiana GarSan (@Bibiana_gs) 18 d’agost de 2017

Mai no m'havia sentit tan orgullós de la meva policia. Gràcies — david montejo cobo (@davidmontejo72) 18 d’agost de 2017

El treball que esteu fent es impressionant! — SergyJDM (@90Sergi) 18 d’agost de 2017

Bona feina @mossos esteu demostrant que sou molt competents i ens feu sentir orgullosos de vosaltres! Acabem amb el terrorisme — Carles (@carlees_) 18 d’agost de 2017

El vostre esforç, coratge i valentia és d'agrair @mossos

Orgullosos de la vostra tasca per la seguretat de TOTS nosaltres — DAID #01-OCT-2017# (@mcpask) 18 d’agost de 2017

sou espectaculars, espero que la nit acabi bé i torneu tots sans i estalvis, un cop més GRÀCIES — Meiko Yukan (@MeikoYukan) 18 d’agost de 2017

Veritables herois.. tots estem amb vosaltres! Gràcies — R (@rosaguiu4) 18 d’agost de 2017

Orgullós de tenir-vos aquí — Jorgokudi (@jordisegura_cat) 18 d’agost de 2017

Gràcies, gràcies i mil cops gràcies. Sou uns herois, com us esteu jugant la vida per garantir la màxima seguretat de tota la població! — Sergi BS #CATexit (@SergiBS_cat) 18 d’agost de 2017

Eternament agraït per la vostra feina. Un record pels vostres companys ferits. — vegetalstorm (@vegetalstorm) 18 d’agost de 2017

Yo todavía estoy en Shock..moltes gràcies @mossos y hoy especialmente y más q nunca tu lema Tony tiene toda la fuerza del mundo..PAZ&AMOR!! — Elisa Plaza (@elisaplazalope3) 18 d’agost de 2017

Hay mucha gente cuyo trabajo es arriesgar su vida para salvar la nuestra. Nos hemos acostumbrado pero es increíble. Gràcies, @mossos. — Nikki García (@nikkigarcia_es) 18 d’agost de 2017

Moltes gracies als @mossos por su ayuda y trabajo. Terrorismo a las puertas de casa. Cambrils. — Jordi Malix (@Jordi_Malix) 18 d’agost de 2017

thanks gracies sou els millors! — JosEp! (@catalanpride) 18 d’agost de 2017

¿Cuántas vidas habréis salvado hoy? Gràcies, de tot cor. — Felicidad Ramos (@FeliRamosCerezo) 18 d’agost de 2017

La famosa frase "No todos los héroes llevan capa" se acaba de confirmar con la actuación de @mossos en #Barcelona #Cambrils GRÀCIES AGENTS! — Maria (@snowbrunette) 18 d’agost de 2017

gracies !!!! — JOAN RESMES (@jcorvinos) 17 d’agost de 2017

La ràpida actuació dels Mossos d'Esquadra ha commocionat la població catalana que ha vist com la seva policia ha actuat amb un nivell d'excel·lència i preparació dignes del país que volem construir. D'aquesta manera, les xarxes s'han omplert de missatges de suport i agraïment. També les autoritats polítiques catalanes i espanyoles han destacat la tasca dels Mossos. També s'ha fet especial referència a la gestió de la informació per part del cos, especialment oferint en detall i de forma continuada les últimes notícies via Twitter.