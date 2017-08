Busquen a Mussa Oukabir com a presumpte autor de l'atropellament en La Rambla

Mussa Oukabir és el germà de Driss Oukabir, el detingut aquest dijous en els voltants de la comissaria de Mossos Ripoll (Girona) per la seva presumpta relació amb els atemptats i que anava a lliurar-se assegurant que li havien robat la documentació.

Altres fonts consultades per Europa Press han indicat que també es tracta de contrastar si ell mateix pot estar entre els cinc terroristes abatuts aquest divendres de matinada en el posterior intent d'atemptat a Cambrils (Tarragona).

Els Mossos d'Esquadra busquen aquest divendres a Mussa Oukabir com a presumpte autor de l'atropellament en La Rambla de Barcelona, segons han informat Europa Press fonts properes a la recerca.

