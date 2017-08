Els ciutadans dipositen flors i espelmes en record a les víctimes

Última actualització Divendres, 18 d'agost de 2017 11:40 h

El lema 'Catalunya, lloc de pau' aplega barcelonins i turistes al centre de les Rambles

De mica en mica, ciutadans, barcelonins i turistes, s'han anat acostant a aquest punt, el final del recorregut de la furgoneta que aquest dijous va perpetrar l'atemptat terrorista al centre de Barcelona.

Un grup de gent mirant les flors i les espelmes dipositades en homenatge a les víctimes de l'atemptat © Elisenda Rosanas Comparteix Tweet

Etiquetes atemptats, Barcelona, Catalunya, Daesh, Rambles, terrorisme

Un cartell amb el lema 'Catalunya, lloc de pau', escrit en català i en castellà, presideix des d'aquest divendres cap a les 9 del matí, el mosaic de Miró del pla de la Boqueria. L'ha deixat una dona, de manera espontània, juntament amb quatre espelmes.

De mica en mica, ciutadans, barcelonins i turistes, s'han anat acostant a aquest punt, el final del recorregut de la furgoneta que aquest dijous va perpetrar l'atemptat terrorista al centre de Barcelona, per dipositar més flors i espelmes i fer així, un petit homenatge a les víctimes del succés. La consternació ciutadana s'ha anat fent palesa amb les cares de dolor i indignació de tots els qui s'acostaven per recordar les víctimes que ha deixat el succés.

Ofrena floral ciutadana

Persones de tots els orígens, edats i ètnies s'han anat congregant al llarg de tot el matí davant l'ofrena floral ciutadana que s'ha format al centre de les Rambles. En poques hores s'hi ha acumulat rams, espelmes, objectes personals, missatges de condol i objectes personals que els ciutadans més afectats han anat dipositant en senyal de dol.

Els sentiments més compartits: la ràbia i la impotència. Així ho ha explicat la Pilar, després de deixar una flor, que ha definit els fets com ''una cosa molt tràgica'' que, tot i que ''te la podies esperar'', no pensava mai que pogués passar a Barcelona. Per aquesta barcelonina, visiblement afectada, ''el més terrible' són les víctimes. S'ha mostrat esperançada que la ciutat ''es refaci'' aviat.

Ràbia i impotència

També amb ràbia i impotència ha definit el Vicente, el seu estat d'ànim poques hores després del succés. Ha demanat respectar el dolor del moment, i creu que s'ha de buscar una situació ''gran'' per un problema com aquest, de gent que mata per creences. És optimista però, creu que s'arribarà a resoldre.

Una veïna del carrer de la Boqueria, la Susana, explicava que ho està vivint amb molta por. ''Per sort'', diu, aquest dijous no era a casa quan va tenir lloc l'atemptat. Li sembla ''curiós'', ha declarat, que la gent pugui passejar per les Rambles ''com si ahir no hagués passat res'', tot i entendre que la situació s'ha de normalitzar tan aviat com sigui possible.

El també veí del barri, el Francesc, ha explicat que també sent ''impotència i pena increïble'' i ha criticat algunes lectures que es donen a determinats mitjans de comunicació. Insisteix en el fet que cal buscar els autèntics responsables d'aquests actes.

