Emotiu i solemne minut de silenci per l'atemptat a Barcelona a plaça Catalunya

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

18 d'agost de 2017, 13.31 h







#3





Com pots arribar a ser tan grotescament cretina, PPobra PPalurda franquista anal-f-Alberto ??







Veiam: el fet de l Asnar TENIR LA CULPA d'haver involucrat el FRANQUISTA estat esPPanyol en la guerra de l'Irak, convertint-lo així en ENEMIC DECLARAT DELS RADICALS ISLAMISTES, tot per poder fanfarronejar amb el "he is my friend" . . .







. . . això té res a veure amb Niça, Berlin o Stokholm ???!!!!







Amb el que SÍ que té a veure és amb els atemptats de Madrid, de Barcelona, de Ca... Llegir més