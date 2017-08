Membres d'ultradreta i Antifeixistes es trobaran aquest divendres a les Rambles de Barcelona

Per altra banda, Ciutat Vella Antifeixista ha fet una crida als seus simpatitzants a mobilitzar-se. Ells però, es concentraran sota el lema "Contra el terror del Daesh i l'odi feixista, #NoPassaran ".

La Falange, Democracia Nacional (DN), Generación Identitaria i Somatemps assenyalen la religió islàmica com a causa de la massacre a la capital catalana i Cambrils.

Mañana a las 19h. en la Boquería C/. La Rambla 91 Barcelona. Concentración en repulsa al terrorismo islamista. STOP ISLAMIZACIÓN DE EUROPA pic.twitter.com/gYZBLrCiLg

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal