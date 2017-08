Última actualització Divendres, 18 d'agost de 2017 14:00 h

directe!cat entrevista Mohamed el Ghaidouni

Gerard Sesé @gerardsese - Després dels atemptats d'ahir a Barcelona i Cambrils, directe!cat enraona amb una de les veus més autoritzades a parlar en nom de la comunitat musulmana a Catalunya, Mohamed el Ghaidouni, president de La Unió de Cen­tres Islàmics de Catalunya. Ens atén breument després del minut de silenci a Plaça Catalunya per comentar la situació post atemptats.

Com viu un musulmà que viu a Catalunya aquests atemptats?

No és fàcil. Però cal deixar clar que la nostra valoració no és diferent de la del conjunt dels catalans: fem una condemna absoluta. Va ser molt dur i va afectar molta gent i ara hem de posar-nos a treballar junts per veure com podem superar aquests sentiments que ha deixat aquest atemptat.

I com es pot treballar junts? Hi ha por a una onada d'islamofòbia a Catalunya?



