Nous desallotjaments a Alcanar i escorcolls a Ripoll

Els agents ja han detingut tres persones al municipi relacionades amb els atemptats de Barcelona i Cambrils

Els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil han ampliat fins a onze els desallotjats de la urbanització Montecarlo a Alcanar Platja. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil escorcollen un altre pis a Ripoll.

Imatge de l'edifici de la Plaça Gran de Ripoll on els Mossos estan escorcollant aquest divendres © Gerard Vilà Comparteix Tweet

Els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil han ampliat fins a onze els desallotjats de la urbanització Montecarlo a Alcanar Platja. S'ha fet per motius de seguretat per incrementar el perímetre de la zona on s'haurien produït dues explosions en les darreres 24 hores. Efectius policials, dels Bombers i de la Guàrdia Civil continuen al lloc dels fets recercant la possibilitat que hi hagi nous explosius. Els sis desallotjats nous que se sumarien als cinc que hi ha des de la primera nit podran passar la nit a un càmping del municipi, segons ha informat l'Ajuntament.

A més, coordinadament amb Protecció Civil, se'ls disposarà d'equips de psicòlegs a aquells que ja han demanat assistència. Mentrestant, a les dotze del migdia, centenars de persones s'han aplegat davant la plaça de l'Ajuntament d'Alcanar per condemnar els atemptats terroristes perpetrats aquest dijous a Barcelona i Cambrils.

Un càmping d'Alcanar s'habilitarà com a punt de trobada dels desallotjats de la urbanització Montecarlo i que aquest divendres ja s'eleven a onze persones. Els Mossos d'Esquadra han ampliat el perímetre i l'Ajuntament ja ha fet les gestions perquè un càmping de la zona els aculli aquesta nit i les que calguin. "De moment serà aquesta nit però si han de ser més, no hi haurà problemes", ha explicat el quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Alcanar, Jordi Bort.

Segueixen les investigacions a Ripoll

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil escorcollen des de primera hora de la tarda d'aquest divendres un pis a la Plaça Gran de Ripoll. Es tracta d'un bloc de pisos que dóna en un dels costats de la plaça. Aquest matí, els agents de la policia catalana han detingut dues persones al municipi relacionades amb els atemptats de Barcelona i Cambrils i que se sumen a Driss Oukabir, l'home que va explicar que el seu germà petit, Moussa, li hauria robat la documentació.



El primer dels registres d'aquest divendres s'ha produït cap a les set del matí en un habitatge situat al Pont d'Olot, on viu l'arrestat amb la seva família. En total, s'han detingut quatre persones –tres a Ripoll i una a Alcanar-.

