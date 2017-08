Terrorífica publicació del PP d'Alella mesclant l'independentisme amb els atemptats

Última actualització Divendres, 18 d'agost de 2017 19:45 h

"Cuando un país se debilita por ideas independentistas pasan estas cosas"

El PP d'Alella va fer una publicació poques hores després de l'atemptat a Barcelona per atropellament a Les Rambles que donava la culpa, directament i sense miraments, als independentistes. Tot apunta que Annerose Bloss, la cap de llista popular a la població del Maresme, és la responsable de la publicació. Després de l'allau de crítiques, l'ha esborrat però, lluny de retractar-se amb les disculpes ha seguit alimentant el discurs catalanofòbic.

Annerose Bloss, regidora del PP a Alella



Annerose Bloss, nascuda alemanya i sense coneixements de català, és regidora del PP a Alella. Tot apunta que va ser ella la que va escriure: "Cuando un país se debilita por ideas independentistas pasan estas cosas" amb una imatge amb dibuixos d'edificis emblemàtics de Barcelona.

Després de les crítiques, el perfil del PP d'Alella va esborrar la publicació. Però n'ha fet un segon on, tot i demanar disculpes, segueix polititzant els fets i demanant unitat. Per acabar-ho d'adobar, ha publicat una imatge demanant ajuda a Déu. Per si no fos poc, titlla de "maravilloso" el minut de silenci a l'Ajuntament d'Alella perquè demostra unitat política.