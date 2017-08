Turull ha explicat que molts Mossos, en aquestes 72 hores, "han plorat d'emoció" davant el repte "més gran que se'ls ha plantejat mai i han tingut l'estima directa i el reconeixent més alt de tots els ciutadans de Catalunya". Un suport que ha donat "tota la força i molta confiança", ja que els Mossos són "una policia de primer nivell internacional". En aquest sentit, el portaveu considera que el "més important" és la feina de detecció i prevenció: "en pocs llocs, al cap de 24 hores d'un atemptat, es té tota la cartografia de localització de totes les persones que hi estan implicades".

El conseller de Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, s'ha desfet en elogis aquest matí en l'entrevista al Via Lliure de RAC1 a l'hora de valorar la tasca dels Mossos durant les hores més dures i tenses de l'atac terrorista a les Rambles i Cambrils: "S'ha demostrat que el cos dels Mossos d'Esquadra té un gran prestigi en la lluita antiterrorista. Sempre hem reivindicat poder ser als nuclis, al rovell de l'ou de la presa de decisions".

