El Gobierno dóna per desarticulada la cèl·lula jihadista i manté el nivell 4 d'alerta

Última actualització Dissabte, 19 d'agost de 2017 12:50 h

Quasi 48 hores després de l'atemptat a Barcelona el govern espanyol ha donat per desarticulada la cèl·lula jihadista que va preparar l'atac i manté el nivell 4 d'alerta.

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmat en roda de premsa que l'Estat mantindrà el nivell que va decretar el 26 de juny de l'any 2015 després dels atemptats que varen succeir a França, Kuwait, Tunis i Somàlia.

Segons Zoido, "no es donen les condicions" per elevar el nivell d'alerta a 5, el màxim. Un grau que s'aplica quan se suposa un atemptat imminent. En paraules del ministre, els experts no tenen informació que apunti en la direcció d'un nou atemptat, motiu pel qual es manté el quart grau.

El Gobierno ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat, "dins la lògica de la preocupació" a més d'un missatge de confiança en les institucions.