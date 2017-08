A comissaria dels Mossos dues periodistes espanyoles que han entrat en un domicili precintat

Última actualització Dissabte, 19 d'agost de 2017 13:25 h

L'inspector portaveu explica les últimes novetats de la investigació

L'inspector portaveu dels Mossos d'Esquadra, Albert Oliva, ha confirmat la detenció de cinc periodistes, dues espanyoles i tres italians.

Oliva ha explicat que dels cinc només les dues espanyoles segueixen encara en la comissaria dels Mossos perquè, a diferència dels italians, varen entrar en un domicili precintat per la policia catalana. Segons el portaveu, aquest "incident" suposa la "violació d'un domicili particular", i la situació de les periodistes a la comissaria és per "clarificar els fets".