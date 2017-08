Younes Aboyaaqoub segueix en cerca i captura

Segons Oliva, ahir a la nit hi va haver una nova entrada i registre de domicili a Ripoll, "ja són 9 en total", per seguir treballant en la línia d'investigació que segueix avançant: "som prudents a l'hora de donar informació, perquè és delicada i complexa de lligar. Informem quan estigui tot lligat".

Els Mossos d'Esquadra segueixen buscant a Younes Aboyaaqoub, de 22 anys i natural del Marroc. L'inspector portaveu dels Mossos d'Esquadra, Albert Oliva, ha confirmat que la policia encara no ha trobat l'únic membre que va aconseguir fugir.

