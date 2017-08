Les recomanacions dels Mossos per als partits del Barça i el Girona

Última actualització Dissabte, 19 d'agost de 2017 15:00 h

La policia catalana farà un desplegament especial per garantir la seguretat

Els Mossos d'Esquadra han volgut enviar un missatge de tranquil·litat per a tots els aficionats que aquest cap de setmana assistiran als partits del Girona FC i el FC Barcelona.

L'inspector portaveu dels Mossos d'Esquadra, Albert Oliva, que el dispositiu per als partits Girona FC - Atlético de Madrid i FC Barcelona - Betis d'aquest cap de setmana es realitzarà mitjançat les següents mesures de seguretat:

1) Les portes d'entrada dels estadis s'obriran 1:30h abans de l'inici del partit, com és sempre habitual.

2) És recomanable anar amb el màxim d'antelació possible, no només pel benefici de l'aficionat sinó també pel dispositiu de seguretat.

3) Hi haurà registres de control d'accés, està previst realitzar controls esporàdics als vehicles i les persones que accedeixin.

4) No hi haurà problemes per accedir amb el casc de moto a l'estadi.

5) Les bosses i les motxilles seran escorcollades. Les de gran volum, fins i tot les maletes, no es permetran accedir a l'interior.

6) Hi haurà més visualització del perímetre policial.

Oliva ha volgut deixar clar que la imatge que es vol oferir és de "màxima tranquil·litat" de cara als aficionats del Camp Nou i Montilivi. Les mesures seran "proporcionals" amb el nombre d'aficionats que s'esperen als dos estadis.