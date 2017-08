Última actualització Dissabte, 19 d'agost de 2017 20:00 h

El consistori inicia l'episodi de retrets només 48h després de l'atemptat

El tinent d'alcalde, Gerard Pisarello, ha retret des de l'Ajuntament de Barcelona que la Generalitat és la culpable de la manca de pilones de seguretat a la Rambla.

El consistori defensa que la conselleria de l'Interior és la "responsable" del fet que no hi hagi mesures com les pilones de seguretat en l'espai de Plaça Catalunya. Uns retrets que han tingut resposta del conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, que ha explicat que "s'estudien tots els escenaris i sempre es prenen les decisions des d'un punt de vista tècnic". En aquest sentit, l'espai de la Rambla "és un tragí comercial, d'entrada de camions de càrrega i descàrrega. Tècnicament es va optar per reforços en punts estratègics, i es va respectar per part de tothom".

Per què no hi ha pilones?

El portaveu del Govern ha explicat que quan hi ha actes concrets molt concorreguts es posen les New Jersey -barreres de formigó-, unes mesures que "sempre s'han fet, però no cada dia", ja que "tècnicament es va descartar, des del punt de vista d'accessos, d'emergències, de càrregues i descàrregues... Entrar en això és de molt mala fe".