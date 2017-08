L'Ajuntament de Barcelona carrega contra el Govern per la manca de proteccions a la Rambla

Última actualització Dissabte, 19 d'agost de 2017 18:00 h

El consistori retreu a la Generalitat que ells són els responsables

L'Ajuntament de Barcelona considera que si hi ha algun culpable de la manca de proteccions en l'espai de la Rambla, aquest és el Govern de la Generalitat.

El consistori liderat per l'alcaldessa Ada Colau és l'única institució que ha iniciat l'episodi de retrets entre administracions. Mitjançant el tinent d'alcalde Gerard Pisarello, l'ajuntament acusa la conselleria de l'Interior de ser la "responsable" del fet que no hi hagi mesures com les pilones de seguretat en l'espai de Plaça Catalunya. Pisarello avisa que en l'àmbit de mesures el consistori només "col·labora i aplica" les instruccions, unes acusacions que ha argumentat amb el fet que l'equip de Colau "mai" s'ha negat a instal·lar aquestes mesures per retreure, de nou, que sempre que se li ha demanat al govern municipal que instal·li aquestes mesures "ho ha fet".

A l'hora de valorar la incorporació d'aquestes mesures durant la Junta Local de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, la consideració fou que l'espai està protegit pels grans plàtans, bancs, quioscs, floristeries i altres establiments. En aquest sentit, la tesi es va reforçar amb el fet que hi ha una altra presència dels Mossos d'Esquadra i la Guardia Urbana, sigui amb patrulles a peu o a vehicle.

