Zoido intenta rebentar l’estratègia policial dels Mossos

Última actualització Dissabte, 19 d'agost de 2017 17:00 h

El ministre espanyol dona per desarticulada la cèl•lula terrorista i els Mossos ho neguen i li recorden que els lideren la investigació

ACN Barcelona .- El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha afirmat que els Mossos d'Esquadra no donen per desarticulada la cèl·lula terrorista que va atemptar a Barcelona i a Cambrils perquè encara hi ha una persona en cerca i captura, Younes Abouyaaqoub, i ha remarcat que la investigació continua oberta. Una lliçó de bones practiques que sembla no practica el govern espanyol.

Etiquetes atemptat, Barcelona, Mossos, Zoido

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assenyalat després de la Mesa de Valoració de l'Amenaça Terrorista que la cèl·lula es podia donar per "desarticulada". El portaveu dels Mossos d'Esquadra, Albert Oliva, ha subratllat que és aquest cos qui lidera la investigació: "Estem donant l'avanç de la informació i conclourem nosaltres el resultat final de la investigació". La crònica de @granollacs a la secció @tempsdesedició encerta a l'hora d'analitzar l’actitud derrotista del govern espanyol: “Rajoy, Millo i Soraya es reunien moltes hores més tard, ja de nit, en la clandestinitat, per parlar del temps, sense cap informació rellevant a oferir, com si fossin a la seu de l’ambaixada espanyola a la República Catalana.”