Zarzuela va demanar que Felip VI es pogués fotografiar amb les víctimes a l'hospital

Ni Puigdemont, ni Rajoy ni el conseller de Salut, Toni Comín, ho varen fer

Exercici de cinisme per part de la monarquia espanyola. Segons informa el diari Nació Digital, els serveis de protocol de la Zarzuela van contactar amb l'Hospital de Sant Pau perquè Felip VI es pogués fotografiar amb les víctimes.

Els monarques espanyols amb les víctimes dels atemptats

La manca d'ètica de la monarquia, institució que necessita demostrar la seva raó de ser, contrasta obertament amb el tarannà que varen tenir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el conseller de Salut, Toni Comin que, juntament amb la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, no es van voler fotografiar amb les víctimes per respectar la seva intimitat. De fet, tant el conseller com la ministra, varen acompanyar els monarques Felip VI i Letízia però no apareixen en primer terme en cap instantània.

A diferència dels presidents català i espanyol, com també l'alcaldessa de Barcelona, el rei ha volgut treure'n un rèdit polític de la seva visita a Barcelona. En el cas dels primers, en totes les fotografies que han aparegut ho han fet al costat de l'equip mèdic, en cap cas amb les víctimes.