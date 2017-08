Última actualització Diumenge, 20 d'agost de 2017 12:15 h

L'arquebisbe Omella agraeix la solidaritat de les forces de seguretat, el personal sanitari i la ciutadania

13 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- La Basílica de la Sagrada Família ha acollit aquest diumenge una missa solemne en memòria de les persones que han patit "les urpes" dels atemptats terroristes de les Rambles de Barcelona i de Cambrils, en la que s'ha pregat "per les víctimes mortals i per a la ràpida recuperació dels ferits". El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha agraït durant el seu sermó "la generositat i entrega de les forces de seguretat, els professionals sanitaris i de la ciutadania en el seu conjunt". Omella s'ha felicitat per la gran "reserva d'humanitat que hi ha en aquesta terra" i ha assegurat que "dóna gust sentir-se ciutadà d'aquesta societat".

La Sagrada Família acull una missa en record dels que han patit "les urpes" dels atemptats © Àlex Recolons Comparteix Tweet

URL curta



Omella ha titllat de "pecat gravíssim" atemptar contra la vida de persones innocents i de nens, en al·lusió a les catorze víctimes mortals dels atacs terroristes de dijous. "Demanem a Déu que canviï els nostres cors de pedra per un cor ple de sentiments, humanitat i pau. Estem tots units per un objectiu comú, que és la pau", assegura

L'arquebisbe de Barcelona també ha traslladat el missatge de condol i repulsa de la violència que li ha fet arribar el Papa Francesc a través d'un escrit i d'una trucada personal en la que li expressa el seu condol "per les víctimes que han perdut la vida en una acció tant inhumana" i que ha "sembrat el dolor" a la Rambla de Barcelona.



Dies de molta humanitat

El bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, que ha presidit la missa juntament amb Joan Josep Omella, també ha tingut paraules d'agraïment vers l'esperit solidari que en els últims dies ha impregnat la capital catalana: "Han estat dies de llàgrimes, però sobretot de molta humanitat".

"Hem comprovat l'esforç i la solidaritat de tots els ciutadans, des de la seva voluntat de cooperar, el seu càrrec institucional o la seva professió, arriscant fins i tot la seva vida", ha aplaudit Taltavull. "Volem la concòrdia del nostre poble i la pau, lluny de tota violència i terror. "No tingueu por, com ha ressonat al carrer aquests dies", ha afegit.

Durant la missa s'ha fet també especial menció a les víctimes de confessió musulmana, a qui l'Església, explica, ha visitat als hospitals durant aquests darrers dies per oferir-los el seu suport i solidaritat. Omella i Taltavull han fet una crida a la unitat: "La unió ens fa forts. La divisió ens destrueix", ha afirmat Omella.



Representació institucional

Els reis Felip i Leticia han presidit la missa, que ha comptat amb l'assistència de les màximes autoritats del país, com el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, o el vicepresident, Oriol Junqueras. Per part del govern central hi ha assistit el president Mariano Rajoy; la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaria, i la presidenta del Congrés, Ana Pastor.

Fins a la Sagrada Família s'han desplaçat també el president portuguès i el seu primer ministre, Marcelo Rebelo de Sousa i Antonio Costa, d'on són algunes de les víctimes dels atemptats. També hi ha assistit, diversos consellers de Govern, les alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; Barcelona, Ada Colau, i Madrid, Manuela Carmena, entre d'altres.

La missa ha estat oberta a la ciutadania, que des de primera hora del matí feia cua als accessos de les dues façanes del temple per passar el controls de seguretat d'accés a la basílica. El públic ha clos l'acte amb un aplaudiment espontània a la fi del Virolai, amb el que s'ha tancat la missa.

Notícies relacionades