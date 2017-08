Última actualització Diumenge, 20 d'agost de 2017 14:15 h

Antoni Puigverd explota contra els mitjans unionistes

La deriva miserable de mitjans com El País, El Mundo, Crónica Global i OK Diario, entre altres, que han intentat vincular des del primer moment l'atemptat jihadista amb el procés català ha tingut resposta d'un dels col·laboradors més destacats de La Vanguardia.

En la seva columna de diumenge , Antoni Puigverd, referent defensor de la tercera via que recentment admetia que no era la solució, carrega durament contra l'objectiu "reuniformador" dels mitjans de la capital que van aconseguir amb "èxit" que el "pacífic catalanisme es convertís en un problema més insuportable per als espanyols que la violència etarra".

Segons Puigverd, hi ha una "adoctrinament" que "ha calat": "Per això us demano, companys de Madrid, que no assenyaleu, tan sols als quals, posseïts pel ressentiment al·lèrgic, han xiulat l'himne d'Espanya i han cremat ro­jigualdas o fotos del Rei. No assenyaleu tan sols els gestos hispanòfobs, dels quals m'avergonyeixo sempre (i per escrit). No assenyaleu tan sols l'aportació ca­talana a la gran desavinença. No, sense abans mirar-vos al mirall. No assenyaleu la lamentable hispanofòbia sense abans denunciar la persistent catalanofòbia (encara que només sigui perquè té arrels molt més antigues)".

L'article conclou preguntant-se, "però per què us demano alguna cosa que mai complireu?" per seguidament carregar durament contra els mitjans unionistes: "no vau poder reprimir-vos ni quan la sang dels morts de la Rambla era tèbia! Vau córrer a escriure depriments editorials en els quals es barrejava l'atrocitat dels jihadistes amb el procés independentista! Vau instrumentalitzar s la tragèdia per aconseguir rendiment polític. Heu ­despertat el mal esperit que per partida doble va torturar a les víctimes madrilenyes d'Atocha. Ho heu despertat una altra vegada!".