Els Mossos treballen amb la tesi que els terroristes volien perpetrar més d'un atemptat amb ús d'explosius

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el conseller de l'Interior, Joaquim Forn i el Major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, han explicat als mitjans de comunicació internacionals les investigacions dels atemptats.



Els Mossos d'Esquadra treballen amb la tesi que la cèl·lula tenia la intenció de perpetrar un o més atacs amb l'ús de bombes. Segons el Major de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, les línies d'investigació encara segueixen en procés, amb nova informació que fa "reinterpretar" els fets", tanmateix, la tesi amb la qual el cos treballa amb més intensitat és que la intenció era fer ús de les bombes.

En el torn de preguntes, Trapero ha descartat més controls policials als nouvinguts, "mai em permetria dir que un immigrant és una amenaça", i ha destacat l'ús d'internet com un dels sistemes per radicalitzar i ha reafirmat que el cos no està en condicions per confirmar quines han estat les circumstàncies de la radicalització, desmentint la informació que centra en l'imam de Ripoll com el responsable.

Trapero ha confirmat que hi ha 14 víctimes mortals de l'atemptat de Barcelona i Cambrils, 9 de les quals han estat identificades i comunicades a les famílies, 3 plenament identificades en procés de comunicar-ho a l'òrgan judicial i 2 en procés d'anàlisi de l'ADN, es tindran els resultats aquesta matinada.