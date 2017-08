Els terroristes preparaven els atemptats a Alcanar des de feia més de sis mesos

Última actualització Diumenge, 20 d'agost de 2017 16:25 h

El major Trapero admet que no tenien constància de cap activitat sospitosa a l'immoble i que la intenció dels sospitosos era atemptar a Barcelona els mateixos dies però amb explosius

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- Els terroristes de Ripoll preparaven els atemptats des de la casa d'Alcanar des de feia més de sis mesos probablement. Així ho creuen els investigadors, que consideren que volien perpetrar un o més d'un gran atemptat a la ciutat de Barcelona amb furgonetes bomba en la mateixa data que ho van fer o en els dies posteriors. Tot i així, l'explosió accidental de la casa d'Alcanar dimecres a la nit els va fer improvisar el 'modus operandi'. El màxim comandament del cos ha admès que no havien investigat prèviament la casa.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero © Guifré Jordan Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes alcanar, atemptats

Segons ha explicat aquest diumenge al migdia el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, la documentació trobada als pisos escorcollats els ha permès descobrir quin paper aproximat tenia cada membre de la cèl·lula, tot i que no tots es van implicar des del primer moment ni en el mateix grau. El que sí tenen clar és que els preparatius es van fer a Alcanar. El major també ha admès que les més de 100 bombones de gas que s'han trobat a la casa no les van veure en el primer moment.

També ha explicat que cada cop tenen més indicis per determinar que va ser una sola persona la que va conduir la furgoneta de la Rambla, tot i que no saben amb seguretat qui era.

El major del cos ha explicat que els dispositius 'Gàbia' i 'Cronos' va permetre triplicar els agents activats i fer gairebé 800 punts de control a tot el país, i que va permetre en poques hores trobar una furgoneta a Vic, una altra a Cambrils i fer una detenció a Ripoll.

Trapero ho ha dit aquest diumenge al migdia en una roda de premsa al Palau de la Generalitat al costat del president, Carles Puigdemont, i del conseller d'Interior, Joaquim Forn. La trobada, reservada a la premsa internacional, ha comptat amb la presència de periodistes de mitjans com el New York Times, Al-Jazeera, France Press, AP, The Guardian, The Times, Washington Post, CNN, i altres mitjans francesos, alemanys, italians i britànics.

Puigdemont i Forn han agraït la feina de la policia i els serveis d'emergència i l'actitud de la ciutadania, i han explicat que se segueix treballant sense descans. Entre aquest diumenge i aquest dilluns podrien quedar identificades les 14 víctimes mortals, ja que només en falten cinc.

Identificacions dels sospitosos

De les tres persones suposadament afectades per la primera explosió a la casa d'Alcanar, la nit de dimecres a dijous, n'hi ha una de plenament identificada i dues sobre les quals hi ha dubtes. L'home que s'ha pogut filiar amb exactitud és el que va quedar ferit i posteriorment va ser traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i arrestat, Mohamed Houli Chemlal, de 20 anys, amb passaport espanyol i nascut a Melilla. Els Mossos sospiten que l'explosió va provocar dos morts, un dels quals podria ser l'antic imam de Ripoll, de 42 anys, Abdelbaki Es Satty, tot i que no està confirmat. Es dóna la circumstància que Es Satty hauria estat a presó, on va conèixer alguns dels implicats en els atemptats de l'11-M a Madrid. El possible segon mort i encarregat de la manipulació dels explosius, seria Youssef Aalla, germà d'un dels detinguts i d'un dels morts a Cambrils, que el desembre passat va viatjar a Zuric amb un dels morts a Cambrils. No es descarta que hi hagi una tercera persona morta entre les runes de la casa.

Dijous a la tarda, després de l'atropellament massiu a Barcelona, es va detenir a Ripoll el ciutadà marroquí de 28 anys Driss Oukabir, ja que es va trobar el seu passaport a la furgoneta de la Rambla. L'home va veure la seva cara i el seu nom als mitjans de comunicació i es va presentar a la policia catalana explicant que el seu germà petit, Moussa, li podria haver robat la documentació.

La matinada de dijous a divendres, a Cambrils, van morir cinc membres del grup, que amb tota probabilitat són Moussa Oukabir, germà Driss, de 17 anys i nascut a Ripoll, on vivia; els germans Mohamed, marroquí de 24 anys i veí del mateix bloc que Moussa, que va llogar un vehicle, i Omar Hychami, menor d'edat; Said Aallaa, de 19 anys, nascut al Marroc i veí de Ribes de Freser (Ripollès), de qui van trobar la seva targeta de crèdit a la Renault Kangoo avariada i abandonada a Cambrils, i que conduïa l'Audi del seu germà Mohamed; i El Houssaine Abouyaaqoub, germà del fugitiu que busquen els Mossos, Younes, que és menor d'edat i del mateix poble del Marroc que els germans Hychami.

Finalment, divendres al matí van ser arrestats a Ripoll Mohamed Aallaa, de 27 anys, que vivia amb el seu germà Said a Ripoll, i és amo de l'Audi A3 negre utilitzat a Cambrils; i Salah el Karib, de 34 anys i propietari del locutori on els germans Oukabir haurien comprat un bitllet per anar al Marroc i enviar-hi diners.

El que se suposa que ha fugit és Younes Abouyaaqoub, de 22 anys, veí de Ripoll i que podria ser el conductor de la furgoneta de Barcelona.