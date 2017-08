Última actualització Diumenge, 20 d'agost de 2017 18:40 h

Els anticapitalistes reclamen que la manifestació sigui "per la societat civil"

La diputada de la CUP, Mireia Boya, ha manifestat la hipocresia que suposa que Felip VI, qui manté bones relacions amb Arabia Saudí, encapçali la manifestació contra el terrorisme i per la pau de dissabte vinent.

Felip VI, que el mes de gener passat va visitar Arabia Saudí en un viatge considera "d'alt risc polític" per la situació del país -aplica la pena de mort, discrimina la dona, persegueix els dissidents i és acusat de finançar el terrorisme islàmic- no és la figura més adequada per formar part d'un acte que, segons Boya, és "per la societat civil" i no per les institucions.En aquest sentit, la diputada del Parlament afirma que el partit considera una "hipocresia enorme" que el rei "vingui a passejar-se per aquí, venja a mostrar el seu dolor i al mateix temps contribueixi a finançar aquest terrorisme de tall islàmic". Per als cupaires, "el rei no és benvingut", ja que "tothom sap quines són les relacions d'amistat de la monarquia espanyola amb les monarquies pèrsiques, que són les que estan, no només finançant, sinó donant armes a DAESH".