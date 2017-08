[Vídeo] Manipulen les paraules de Puigdemont per simular que avantposa el full de ruta a les víctimes de l'atemptat

El Confidencial (notícia que va esborrat minuts més tard): Puigdemont: Los atentados no van a cambiar la hoja de ruta sobre el procés

Els titulars que afirmen que @KRLS no modificarà el full de ruta malgrat l'atemptat són arran d'aquest àudio d'Onda Cero. Manipulació total pic.twitter.com/8u9k6pf75s

Fragment on es hi ha les paraules reals del president

