Munell ha expressat "sorpresa, estupor, humiliació, ràbia i dolor" pels atacs terroristes a Barcelona i a Cambrils, així com l'imant que presumptament va radicalitzar als joves que integraven la cèl·lula jihadista, convisquessin en la localitat catalana "amb aparent vida normal".

"Seria un èxit dels talibans dividir a la societat. Si això és així, hem donat la raó als terroristes", ha declarat Munell en una entrevista a la Cadena Ser. Així, ha demanat als seus conciutadans que siguin "capaços de diferenciar" i no estigmatitzin als pares i germans dels terroristes pels actes que han comès.

